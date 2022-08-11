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Пять человек, в том числе двое детей, погибло в ДТП в Ростовской области

Степан Жирнов
Происшествия
Пять человек, в том числе двое детей, погибло в ДТП в Ростовской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

В Ростовской области в результате ДТП погибло пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области в среду, 10 августа.

В половине девятого вечера на 11 километре дороги «Волгодонск-Зимовники» у грузовика «Тонар» лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым авто «ВАЗ-2112».

В ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковой машины, в том числе двое несовершеннолетних. Жена и ребенок водителя «Тонара» госпитализированы с травмами, сам мужчина получил медицинскую помощь на месте.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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