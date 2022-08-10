Два человека пострадали в ДТП с участием трех машин на севере Москвы
Три автомобиля столкнулись на севере столицы. Об этом в среду, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Авария произошла на Ленинградском проспекте около дома № 1.
— По предварительным данным, пострадали два человека, — рассказал источник «ВМ».
10 августа три автомобиля столкнулись на Тверском путепроводе. На фотографиях с места происшествия видно, что попавшие в аварию машины выполняют функцию такси. Сейчас движение по путепроводу осуществляется по трем полосам из пяти.
Столичная Госавтоинспекция посчитала статистику по дорожно-транспортным происшествиям за первые семь месяцев 2022 года. Так, главной причиной ДТП в Москве стало несоответствие скорости конкретным условиям.