ДТП с участием трех такси произошло на Тверском путепроводе

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Россия, Москва, Тверской путепровод Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на Тверском путепроводе. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

1/4 Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно 2/4 Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно 3/4 Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно 4/4 Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

На фотографиях с места происшествия видно, что попавшие в аварию автомобили выполняют функцию такси. Сейчас движение по путепроводу осуществляется по трем полосам из пяти, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Опративно».

Накануне на Симферопольском бульваре в Москве автомобиль врезался в бордюр. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. После столкновения его доставили в больницу.

До этого сообщалось, что автокран заблокировал движение трамваев на площади Крестьянская Застава.

Столичная Госавтоинспекция посчитала статистику по дорожно-транспортным происшествиям за первые семь месяцев 2022 года. Так, главной причиной ДТП в Москве стало несоответствие скорости конкретным условиям.