Водитель «Мерседеса» спровоцировал ДТП на Симферопольском бульваре

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Россия, Москва, Симферопольский бульвар, 20 Карта всех событий

На Симферопольском бульваре в Москве автомобиль врезался в бордюр недалеко от трамвайной остановки «Симферопольский бульвар, 20». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 9 августа.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. После столкновения его доставили в больницу.

В результате аварии пешеходы и пассажиры не пострадали.

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», на месте работают оперативные службы города.

В понедельник, 8 августа, автокран заблокировал движение трамваев на площади Крестьянская Застава.