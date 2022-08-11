В МИД России опровергли сообщения о предложении Китая направить добровольцев на Украину

Фото: МИД РФ

Сообщения о планах Китая направить добровольцев на Украину для того, чтобы те участвовали в спецоперации, ложные, данные обсуждения не проводятся. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев на брифинге в Москве.

— В этой связи хотели бы со всей ответственностью заявить: данные сообщения от начала до конца являются фейком. Подобные переговоры не ведутся. Отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется, — отметил Нечаев.

Он добавил, что власти полностью уверены в боевых возможностях Вооруженных сил России и войск народной милиции ДНР и ЛНР. Этого хватает, чтобы выполнять задачи спецоперации на Украине, передает РИА Новости.

До этого Министерство обороны России сообщило, что десантники, проведя разведку, смогли установить местоположение и выполнить захват опорного пункта вооруженных формирований Украины. Командующий разведчиками получил данные об опорном пункте противника и незамедлительно принял решение выбить его с позиций. В конечном счете российские военные смогли успешно выполнить задачу и освободить территорию, поразив две единицы бронетехники и более десяти националистов.