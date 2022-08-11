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Российские десантники захватили опорный пункт ВФУ

Геннадий Юркевич
В мире
Российские десантники захватили опорный пункт ВФУ
Фото: Минобороны РФ

Российские десантники во время проведения разведки смогли установить местоположение и выполнили захват опорного пункта Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом в четверг, 11 августа, сообщило Министерство обороны РФ.

Командующий разведчиками получил данные об опорном пункте противника и незамедлительно принял решение выбить его с позиций. Наступление десанта осуществлялось при огневой поддержке боевой машины БМД-2К-АУ и противотанкового ракетного комплекса.

В конечном счете военные из России смогли успешно выполнить задачу и освободили территорию, поразив две единицы бронетехники и более десяти националистов, передают «Известия».

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области. Отмечается, что с Сумской областью Украины граничат шесть районов Курской области, а Глушковский район, в частности поселок Теткино, постоянно подвергается обстрелам.

9 августа заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что населенные пункты Николаевской области переданы в подчинение администрации Херсонской области.

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