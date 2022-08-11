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Губернатор Курской области сообщил об обстреле приграничных поселков

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Губернатор Курской области сообщил об обстреле приграничных поселков
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные поселки — Теткино, Попово-Лежачи, — рассказал он.

Уточняется, что с Сумской областью Украины граничат шесть районов Курской области, а Глушковский район, в частности, поселок Теткино, постоянно подвергается обстрелам, передает РИА Новости.

Накануне в Калининском районе произошла утечка аммиака после обстрела ВСУ пивоваренного завода. Уточняется, что в момент удара на пивзаводе находилось 32 человека, один сотрудник погиб, двое пострадали. На территории предприятия горела пластиковая тара и поддоны, а площадь пожара составила 600 квадратных метров.

8 августа украинская армия нанесла очередной удар ракетами по Антоновскому мосту в Херсонской области. Обстрел производился из американской системы HIMARS. Большинство ракет удалось перехватить с помощью систем противовоздушной обороны.

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