Утечка аммиака произошла после обстрела ВСУ пивоваренного завода в Донецке
Сюжет:Ситуация в Донбассе
В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе произошла утечка аммиака. Об этом в среду, 10 августа, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Зона поражения составляет два километра, уточнили в Telegram-канале штаба.
Горожанам рекомендовали не находиться на улице и не открывать окна.
Позже стало известно, что в момент удара украинских войск на пивзаводе находилось 32 человека, один сотрудник погиб, двое пострадали. На территории предприятия горит пластиковая тара и поддоны, площадь пожара составляет 600 квадратных метров.
10 августа постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов потребовал, чтобы Украина немедленно прекратила атаки на Запорожскую АЭС.