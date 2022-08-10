Утечка аммиака произошла после обстрела ВСУ пивоваренного завода в Донецке

Фото: Минобороны РФ

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе произошла утечка аммиака. Об этом в среду, 10 августа, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Зона поражения составляет два километра, уточнили в Telegram-канале штаба.

Горожанам рекомендовали не находиться на улице и не открывать окна.

Позже стало известно, что в момент удара украинских войск на пивзаводе находилось 32 человека, один сотрудник погиб, двое пострадали. На территории предприятия горит пластиковая тара и поддоны, площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

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10 августа постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов потребовал, чтобы Украина немедленно прекратила атаки на Запорожскую АЭС.