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Утечка аммиака произошла после обстрела ВСУ пивоваренного завода в Донецке

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Утечка аммиака произошла после обстрела ВСУ пивоваренного завода в Донецке
Фото: Минобороны РФ

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе произошла утечка аммиака. Об этом в среду, 10 августа, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Зона поражения составляет два километра, уточнили в Telegram-канале штаба.

Горожанам рекомендовали не находиться на улице и не открывать окна.

Позже стало известно, что в момент удара украинских войск на пивзаводе находилось 32 человека, один сотрудник погиб, двое пострадали. На территории предприятия горит пластиковая тара и поддоны, площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

Видео: Telegram / Mash

10 августа постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов потребовал, чтобы Украина немедленно прекратила атаки на Запорожскую АЭС.

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