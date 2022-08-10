Россия потребовала от Украины немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС

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Украина должна немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС. Такое заявление сделал в среду, 10 августа, постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.

— Украинцы должны прекратить немедленно обстрелы Запорожской АЭС, — заявил он.

Ульянов также выразил надежду на успех миссии МАГАТЭ, которая должна быть подготовлена надлежащим образом. Необходимо, добавил он, чтобы она прошла как можно быстрее. Об этом постпред России при МАГАТЭ рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

В этот же день глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил о возможности удара украинских войск по ЛЭП Запорожской АЭС. По его словам, это будет верным шагом в случае подключения станции к российской энергосети.

Российская сторона запросила проведение в четверг, 11 августа, заседания Совета Безопасности ООН в связи с атаками украинских сил на Запорожскую атомную электростанцию.

В июле ударные беспилотники ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. Удар был нанесен по территории АЭС тремя дронами-«камикадзе», а с объектом, как уточнялось, «все хорошо». Позднее стало известно, что в результате атаки на АЭС пострадали 11 сотрудников, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.