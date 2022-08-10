На Украине допустили возможность удара по ЛЭП Запорожской АЭС

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Украинские войска могут обстрелять линии электропередачи на Запорожской АЭС в случае ее подключения к энергосистеме России. Такое мнение высказал в среду, 10 августа, глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин.

— Это будет правильным решением с точки зрения Украины — перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость, — заявил он.

По мнению Котина, российские специалисты, контролирующие Запорожскую атомную станцию, готовятся подключить ее к российской энергосети. Не дать им сделать это, утверждает он, должна украинская армия, передает РИА Новости.

Российская сторона запросила проведение в четверг, 11 августа, заседания Совета Безопасности ООН в связи с атаками украинских сил на Запорожскую атомную электростанцию.

В военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара сообщили, что силы ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС из реактивных систем залпового огня «Ураган». Представитель ВГА уточнил, что в зону поражения попали район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

В июле ударные беспилотники ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. Удар был нанесен по территории АЭС тремя дронами-«камикадзе», а с объектом, как уточнялось, «все хорошо». Позднее стало известно, что в результате атаки на АЭС пострадали 11 сотрудников, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.