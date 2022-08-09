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Освобожденные территории Николаевской области присоединят к Херсонской

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Освобожденные территории Николаевской области присоединят к Херсонской
Фото: Минобороны РФ

Населенные пункты Николаевской области, взятые под контроль российских сил, переданы в подчинение администрации Херсонской области. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов.

— Некоторые населенные пункты Николаевской области освобождены и прикреплены к херсонской администрации. Мы помогаем им гуманитарно, выплачиваем социальные пособия и пенсии, — рассказал он.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В настоящее время там образованы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России, передает РИА Новости.

В понедельник, 8 августа, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о начале подготовки к проведению референдума по вопросу вхождения региона в состав России. В этот же день член главсовета администрации области Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области сохраняются планы по проведению в сентябре референдумов о вхождении в состав Российской Федерации.

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