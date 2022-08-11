Сенатор Цеков прокомментировал предложение о повышении МРОТ

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Большинство политиков и граждан России выступают за повышение МРОТ, но такая инициатива не должна быть чисто популистским предложением. Такое мнение высказал сенатор Сергей Цеков.

— Во всем должен быть очень четкий и конкретный экономический расчет. Я за повышение минимального размера, но это должно быть экономически просчитано и обосновано, так как авторы проекта закона предлагают, фактически повышение в два с половиной раза, — сообщил собеседник ФАН.

Он напомнил, что в этом году МРОТ поднимался дважды: с 1 января на 8,6 процента и с 1 июня на 10 процентов. В результате он составляет 15 279 рублей.

Ранее поступило предложение увеличить минимальный размер оплаты труда в России до 30 тысяч рублей. Как сообщают СМИ, такой законопроект 11 августа планируется внести в Госдуму. Проект подготовила группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает RT.

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», какие перспективы у данного предложения и справится ли российский бизнес.