«Бизнес будет протестовать»: стоит ли россиянам рассчитывать на повышение МРОТ до 30 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

МРОТ в России предлагают повысить до 30 тысяч рублей. Это рассчитывают сделать с 1 января 2023 года. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», какие перспективы у данного предложения и справится ли российский бизнес.

По его словам, маловероятно, что такое нововведение вступит в силу с 1 января 2023 года.

— До 1 января 2023 года осталось совсем немного времени. Такие серьезные решения в короткие сроки, как подсказывает практика, принимаются весьма редко. Тем более что они вызовут огромное сопротивление в определенных кругах, — сказал Беляев.

Аналитик отметил, что «бизнес будет протестовать» против такого решения. Однако повышение МРОТ до 30 тысяч — это единственный действенный метод заставить предпринимателей платить работникам достойную зарплату.

— Возможно, деньги на повышение МРОТ до 30 тысяч и можно было бы откуда-то взять. Тем более, если бы он касался только тех людей, которые работают в бюджетной сфере. Им бы выделили дополнительные средства из бюджета РФ и Фонда национального благосостояния. Однако это вызовет сопротивление со стороны бизнеса. Предприниматели не будут иметь право платить людям меньше 30 тысяч рублей в месяц за выполняемую работу. Представители бизнеса будут утверждать, что они этого не выдержат. На мой взгляд, им придется поступиться частью прибыли, к которой они привыкли. Это хороший метод заставить бизнес платить людям нормальную заработную плату. Других просто не существует, — считает эксперт.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что в нашей стране нужно работать над повышением жизненного уровня рабочего населения. Бизнес ответственен за это даже больше, чем государство. Однако предприниматели смогут обходить новые правила.

— В России необходимо работать над повышением жизненного уровня трудящихся. Я считаю, что бизнес даже более государства ответственен за это. Однако важно учитывать, что Федеральная антимонопольная служба должна тщательно следить за тем, чтобы рост заработной платы не перекладывался автоматическим образом на бизнес. Также есть риск, что, если будет принято такое решение, бизнес найдет много обходных путей. Например, наем людей по договорам, на неполные рабочие дни, выплаты в конвертах. Это вызовет серый оборот и нелегальное обналичивание денег, — подытожил Беляев.

Напомним, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда повышался дважды: с 1 января на 8,6 процента и с 1 июня на 10 процентов. В результате на данный момент МРОТ составляет 15 279 рублей. Однако это ниже значения медианной заработной платы, которая, по данным Росстата, на апрель прошлого года составила 40 245 рублей.