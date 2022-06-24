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Зарплаты и пособия: кого ждет повышение выплат с 1 июля

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Зарплаты и пособия: кого ждет повышение выплат с 1 июля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С 1 июля в России повысят зарплаты и пособия, связанные с минимальным размером оплаты труда (МРОТ) и прожиточным минимумом. Кого и когда ждет повышение выплат — в материале «Вечерней Москвы».

Зарплаты

В России с 1 июня на 10 процентов увеличили МРОТ. Федеральный размер минимальной оплаты труда теперь составляет 15 279 рублей (плюс 1389 рублей к предыдущему показателю). При этом в регионах размер МРОТ может отличаться от федерального, но только в большую сторону. Так, в Москве с июня МРОТ увеличен до 23 508 рублей (плюс 2137 рублей), в Подмосковье — до 17 930 (плюс 1630 рублей).

В беседе с «ВМ» руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов отметил, что компании, установившие зарплаты на уровне МРОТ, должны повысить их до новой величины.

— Если работник получает зарплату на уровне МРОТ, то с 1 июля она повысится в соответствии с новыми показателями для каждого субъекта. Иначе компания будет нарушать закон, потому что платить меньше МРОТ нельзя, — говорит эксперт.

Таким образом, для указанной категории сотрудников зарплата увеличится в Москве на 2137 рублей, в Московской области — на 1630 рублей.

Также важно отметить, что оклад может быть ниже МРОТ. По закону, не ниже уровня МРОТ должна быть зарплата за полный календарный месяц у сотрудника, занятого полный рабочий день.

Как отмечает собеседник «ВМ», зарплаты на уровне МРОТ являются редкостью:

— Обычно минимальную зарплату на уровне МРОТ выплачивают в так называемых депрессивных регионах. И это касается даже не городских центров, а предприятий в сельской местности.

Пособия

В июне на 10 процентов также повысился размер прожиточного минимума (ПМ). В каждом субъекте РФ устанавливается свой ПМ. Так, в Москве ПМ на душу населения поднялся до 20 585 рублей (плюс 1871 рубль к предыдущему показателю), в Подмосковье — до 16 223 рублей (плюс 1475 рублей). Некоторые социальные выплаты зависят от размеров МРОТ и ПМ. В следующем месяце их сумма увеличится.

— Прежде всего к этим показателям привязаны пособия для беременных и детские пособия. Их проиндексируют на соответствующую величину, — отмечает Иванов.

С увеличением ПМ и МРОТ не только повысится сумма пособий, но и расширится круг их получателей. Например, те, кто ранее не мог получить пособие на ребенка из-за превышения показателей дохода, могут вновь подать заявление в июле.

Что касается пособия для беременных, которое получают женщины, чей доход ниже прожиточного минимума, то оно составляет половину от регионального ПМ. Таким образом, в Москве это пособие увеличится на 1871 рубль, в области — на 1475 рублей.

Зарплаты Пособия выплаты
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