Пенсия по потере кормильца в 2022 году: условия назначения, размер и расчет

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С 1 июня в России изменится порядок выплаты пенсии по потере кормильца. О размере пенсии, условиях ее получения и связанном с ней нововведении — в материале «Вечерней Москвы».

Виды пенсии

Пенсия по потере кормильца призвана оказать финансовую помощь гражданам, которые остались без человека, приносившего в дом доход. Она представляет собой ежемесячные выплаты членам семьи, которые состояли на иждивении ушедшего из жизни человека. Выделяют три вида пенсии по потере кормильца: страховую, социальную и государственную.

Страховая пенсия положена нетрудоспособным родственникам умершего кормильца в возрасте до 18 лет. На выплату могут претендовать все члены семьи, которые находились на иждивении, — дети, внуки, братья и сестры. При этом родственник может получать пенсию до 23 лет в случае, если он получает очное образование.

Этот вид пенсии могут назначить при соблюдении трех условий: смерть кормильца; наличие у него страхового стажа; нахождение лица, претендующего на пенсию, на иждивении умершего.

Социальная пенсия ориентирована на нетрудоспособных граждан. Она выплачивается, если умерший кормилец не имел трудового стажа. По сравнению со страховой социальная пенсия расширяет список получателей до инвалидов I, II и III групп, в том числе детей-инвалидов и инвалидов детства.

Государственная пенсия положена нетрудоспособным родственникам, чей кормилец работал в определенных сферах, — например, военная служба или космонавтика. Такая пенсия назначается, если кормилец погиб в ходе военной службы, выполнения космического полета или летных испытаний или пострадал в результате техногенных катастроф.

Подать заявление на получение пенсии по потере кормильца любого вида можно как оффлайн (через МФЦ или отделение «Почты России»), так и онлайн (в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале «Госуслуги»).

Размер пенсии

На размер пенсии по потере кормильца влияет множество факторов, среди них — служебный статус кормильца, его социальное и страховое обеспечение, а также причина смерти.

В 2022 году размер страховой пенсии составляет 3282 рубля на каждого иждивенца, социальной — 6292 рубля (при потере одного родителя) и 12 590 рублей (при потере обоих родителей). Однако к каждой из пенсий делается региональная доплата, поднимающая ее до уровня прожиточного минимума в субъекте РФ. Таким образом, конечная сумма социальной пенсии зависит от региона. Так, в Москве на 2022 год прожиточный минимум для пенсионеров составляет 14 009 рублей, для трудоспособного населения — 21 371 рубль, для детей — 16 174 рубля.

Размер госпенсии зависит от профессии кормильца и причины его смерти. Так, если военный погиб вследствие полученной во время службы травмы, то его иждивенцам положены выплаты в размере 200 процентов социальной пенсии.

Изменение

Летом страховые пенсии проиндексируют на 10 процентов. Кроме того, немного изменится порядок выплат, связанный с совершеннолетием иждивенца.

Дети умершего кормильца семьи получают пенсию вплоть до совершеннолетия или до 23 лет, если они учатся очно по основным образовательным программам. Однако раньше, если получателю пенсии уже исполнилось 18 лет, а он еще учится в школе, то на период до поступления, к примеру, в вуз, выплаты прекращались. Фактически вчерашний выпускник временно оставался без средств к существованию.

С 1 июня этого года вступили в силу поправки в закон «О страховых пенсиях», они как раз касаются выплат по потере кормильца. В результате право получения пенсии выпускнику сохранят до 1 сентября того года, когда он окончил школу.