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Как изменятся пенсии россиян летом 2022 года

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Как изменятся пенсии россиян летом 2022 года
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Разработанный Министерством финансов и Центральным банком РФ проект закона о реформе накопительных пенсий может поступить на рассмотрение в Госдуму до конца весенней сессии 2022 года. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков. Законопроект подразумевает налоговые вычеты в размере шести процентов, софинансирование от государства и страхование этих накоплений до 1,4 миллиона рублей. «Вечерняя Москва» пообщалась с председателем президиума Союза пенсионеров России Валерием Рязанским и узнала, на какие дополнительные денежные выплаты могут рассчитывать российские пенсионеры в ближайшее время и кому эти средства положены.

Индексация

По словам Рязанского, гарантированные выплаты, предусмотренные для пенсионеров на основании ранее принятых решений, зависят от тех календарных дней и параметров, которые установлены законодательством. При этом многие решения, связанные с будущими выплатами, уже вступили в силу:

— Это индексация для тех граждан, которые получают страховые, социальные, трудовые пенсии и выплаты по потере кормильца. Все эти категории прошли процедуру индексации.

Однако в связи с высоким уровнем инфляции, отметил Рязанский, возникает необходимость в дополнительной индексации. Если она будет проведена, в таком случае все 46 миллионов российских пенсионеров получат дополнительные надбавки. Но, по словам спикера, когда будет проведена эта индексация — вопрос уровня высших политических кругов.

— Пока же мы можем только предполагать, когда это случится, — говорит он. — Неизвестно, будет ли эта индексация полностью компенсировать пенсионерам потери от инфляции. Возможно, выплаты будут и вовсе неинфляционного характера или окажутся разовыми.

Отдельно эксперт прокомментировал ситуацию с реформой в части накопительных пенсий. По его словам, это в правительстве обсуждают давно, но нет гарантий того, что вопрос возьмут в работу до конца весенней сессии, как предполагают некоторые чиновники:

— Вряд ли проект по накопительной пенсии будет рассмотрен в рамках трех чтений. Его дальнейшее обсуждение продолжится еще и в осеннюю сессию. Ведь это серьезный политический и социальный вопрос, который касается того, как старая накопительная система будет интегрирована в предлагаемое новое законодательство. В программу заложены большие деньги — около 4 триллионов рублей накопительных компонентов. Все эти деньги расписаны по индивидуальным счетам пенсионеров и их нужно интегрировать в новую систему.

При этом условия участия в программе должны быть добровольными, предусматривать наследование этих средств или преждевременный выход из накопительной системы, отметил спикер.

Выплаты

С 1 июня в программе пенсионных выплат произойдут изменения. Часть из них предусматривает, в том числе осуществление дополнительных денежных начислений.

— Что касается летних выплат, намеченных на 1 июня 2022 года, на них могут рассчитывать граждане, которые уволились в феврале текущего года и получат повышенные надбавки, равные всем индексациям, пропущенные ими, — отметил спикер.

При этом заявления на индексацию подавать не нужно — процедура происходит автоматически. Таким образом, человеку, уволившемуся в феврале этого года, уже с 1 марта положены выплаты, которые будут проиндексированы как для неработающего пенсионера. Однако повышенную сумму гражданину начнут перечислять с лета 2022 года. И такой пенсионер 1 июня получит сразу все выплаты за март, апрель и май.

Граждане, отметившие в мае свое 80-летие, могут также рассчитывать на удвоенную пенсионную выплату, которая составит 13 128 рублей 62 копейки. Заявления на получение средств тоже подавать не нужно — процедура производится в автоматическом режиме. Данное повышение предусмотрено лишь для тех россиян, которые получают страховую пенсию по старости.

Пенсионеры из числа бывших работников правоохранительных органов и военнослужащие 1 июня получат выплату за выслугу лет к страховой пенсии. Им необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда с соответствующим заявлением.

Самозанятые пенсионеры 1 июня 2022 года также смогут претендовать на доплату в размере 10 тысяч рублей. Денежные средства будут зачислены сразу после того, как человек оформится в качестве самозанятого.

Изменится также порядок начисления пенсии детям-сиротам, которые лишились кормильца. Если страховая пенсия для данной категории граждан раньше начислялась до достижения ими совершеннолетия, то начиная с лета они могут рассчитывать на эти выплаты вплоть до сентября 2022 года. Более того, при поступлении в высшее учебное заведение выплату продолжат начислять до достижения получателем 23 лет.

В заключение Рязанский отметил, что в конце текущего лета будут выделены дополнительные средства для многодетных семей. Соответствующие решения принимаются как на федеральном, так и на региональном уровне.

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