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Самогонный аппарат взорвался в квартире столичного пенсионера

Степан Жирнов
Происшествия
Самогонный аппарат взорвался в квартире столичного пенсионера
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Москва, Шушенская улица Карта всех событий

Пенсионер получил серьезные травмы от взрыва самогонного аппарата на северо-востоке Москвы. Об этом стало известно в четверг, 11 августа.

В результате инцидента, произошедшего на Шушенской улице, 72-летний мужчина получил ожоги первой, второй и третьей степени головы, шеи и туловища. Повреждено около 50 процентов тела пострадавшего.

Как сообщил «Московский комсомолец», экстренные службы на место происшествия вызвал сын мужчины. Пострадавший госпитализирован.

Другой любитель алкоголя домашнего приготовления пострадал от взрыва самогонного аппарата 12 июня на востоке Москвы.

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