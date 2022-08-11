Москвичам рассказали о популярных тренингах центра занятости

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Центр занятости населения «Моя работа» подготовил почти 20 видов тренингов по эффективному трудоустройству, которые помогут найти более близкую профессию. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что свыше 11 тысяч человек приняли участие в тренингах с начала года.

— Наша задача — облегчить путь соискателя к трудоустройству, поэтому мы постоянно внедряем и тестируем новые сервисы для ее решения. Полезные советы и рекомендации наших профессиональных карьерных экспертов могут оказать значительную помощь, — рассказал директор центра «Моя работа» Андрей Тарасов.

Так, одним из самых популярных тренингов центра является «Резюме — визитная карточка соискателя», где рассматриваются все аспекты составления резюме: от выбора цели до размещения и продвижения на сайтах по поиску работы и в социальных сетях. Также лидером является тренинг «Твое продающее резюме», посвященный поиску конкурентных преимуществ специалиста и способам выделиться среди других кандидатов.

Еще один тренинг — «Топ-10 вопросов на собеседовании», где участникам расскажут о частых направлениях беседы и типичных ошибках соискателей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также столичный центр занятости пригласил горожан на бесплатные тренинги и вебинары для начинающих предпринимателей. Так, 17 августа в 11:00 пройдет вебинар, где самозанятые узнают, как отстаивать свои права при работе с заказчиками.