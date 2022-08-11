Москвичам рассказали о разработках столичных исследователей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Инновационные проекты столичных исследователей помогают отечественным компаниям с импортозамещением. О своих разработках рассказали резиденты технопарков и технополиса «Москва».

Так, компания «Эластичные титановые имплантаты», которая является резидентом технопарка «Строгино», занимается выпуском уникальных медицинских имплантов из титановой микропроволоки. Этот металл нашел широкое применение в хирургии, так как хорошо совместим с тканями человеческого организма. Так называемый титановый шелк применяют для лечения грыж, а также операций в гинекологии и стоматологии. Разработка компании не имеет аналогов в мире.

Работать на производствах без сбоев при перепадах напряжения позволяют системы на основе суперконденсаторов, которые разрабатывает компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» из технопарка «Слава».

Инжиниринговая компания «Совэлмаш», которая является резидентом площадки «Алабушево» технополиса «Москва», производит электродвигатели по уникальной запатентованной технологии «Славянка». В ее основе лежит совмещение разных принципов обмотки двигателя, которая образует электрическую цепь.

Еще один резидент особой экономической зоны, компания «С-Терра СиЭсПи», ведет разработки в одной из наиболее востребованных сфер — в информационной безопасности. Одно из предлагаемых разработчиком решений — VPN, динамически выстраивающий туннели IPsec с шифрованием ГОСТ, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что Агентству инноваций Москвы этим летом исполнилось десять лет, оно было создано в 2012 году для поддержки столичных технологических компаний.