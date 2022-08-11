Минобороны сообщило об уничтожении более половины личного состава двух бригад ВСУ

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Российская армия ликвидировала более половины военнослужащих двух украинских бригад, действующих в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в четверг, 11 августа.

— В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50 процентов личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях. Фиксируются массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций, — говорится в сообщении.

Также за прошедшие 24 часа ракетными войсками и артиллерией было поражено 20 пунктов управления ВСУ, восемь складов боеприпасов, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова и локатор наведения ЗРК С-300 в районе Краматорска, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне в Калининском районе произошла утечка аммиака после обстрела ВСУ пивоваренного завода. Уточняется, что в момент удара на пивзаводе находились 32 человека, один сотрудник погиб, двое пострадали. На территории предприятия горели пластиковая тара и поддоны, а площадь пожара составила 600 квадратных метров.