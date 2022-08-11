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Испанские СМИ усомнились, что в ЕС поддержат идею запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Геннадий Юркевич
В мире
Испанские СМИ усомнились, что в ЕС поддержат идею запрета выдачи шенгенских виз россиянам
Фото: depositphotos

Запрет выдачи шенгенских виз россиянам, скорее всего, не получит поддержки в странах Евросоюза. Об этом в четверг, 11 августа, сообщила испанская газета El Mundo.

— На общем уровне ЕС развитие этой идеи будет сложным. Кроме того, полный запрет на въезд всем гражданам России породит вопросы правового свойства, — говорится в сообщении.

Газета уточнила, что Европейская комиссия делегировала решения о запрете на въезд граждан России национальным властям стран-участниц.

— Так, Рига и Хельсинки уже ограничили выдачу виз и обращаются к властям остальных стран ЕС последовать их примеру. Ему уже последовала Эстония, — отметили в издании.

Там добавили, что Рига и Хельсинки собираются поднять данный вопрос на уровне Евросоюза на следующем совете глав МИД стран ЕС, который запланирован в Праге на 31 августа.

— Но даже если Латвия и Финляндия запретят выдачу виз, сама шенгенская система позволяет гражданам России въезжать и покидать территории стран Шенгенского соглашения, — говорится в материале газеты.

Там подчеркнули, что Шенгенский кодекс о свободном перемещении является гарантией свободного перемещения по территориям стран Соглашения в течение 90 дней каждому человеку с визой.

До этого официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что в ЕС идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против РФ, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.

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