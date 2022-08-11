«Целый букет хворей»: Кравец рассказала о состоянии перенесшего инсульт Моисеева

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Состояние здоровья некогда популярного певца Бориса Моисеева не позволяет ему заниматься творческой деятельностью. Об этом рассказала российская телеведущая и модель Алена Кравец.

— Через полтора года Боря отметит 70-летие, к которому он подходит с целым букетом хворей и недугов. У него хорошо работают не все мышцы лица, затруднена речь, ни о какой сцене, гастролях тут и речи идти не может, — сказала она.

По словам артистки, Моисеев хочет провести остаток жизни в тишине и в свое удовольствие. В столице у него есть приличная квартира в центре. Кроме того, исполнитель не может пожаловаться на низкие доходы. Кравец призналась, что Моисеев ежемесячно получает не менее 150 тысяч рублей.

Модель призвала оставить больного артиста в покое, так как он устал от шумихи и желает жить как обычный пенсионер, передают dni.ru.

До этого вдова артиста Иосифа Кобзона Нелли сообщила, что, несмотря на тяжелые последствия инсульта, певец Борис Моисеев старается держать себя в руках. Она уверена, что 68-летний Моисеев еще может восстановиться. В настоящее время за артистом ухаживает сиделка.