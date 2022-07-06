Вдова Кобзона рассказала о состоянии Моисеева после инсульта

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Несмотря на тяжелые последствия инсульта, певец Борис Моисеев старается держать себя в руках. Об этом рассказала вдова знаменитого артиста Иосифа Кобзона Нелли. Она уверена — 68-летний Моисеев еще может восстановиться.

— Шанс всегда есть! Я про Бориса все знаю: он живет в своей квартире, всегда накормлен. Он не один, — рассказала Нелли в программе «Хватит слухов!»

За Моисеевым ухаживает сиделка. Все продукты и лекарства покупает бывший директор певца Сергей Горох. Он также оплачивает коммунальные услуги и оплачивает расходы Моисеева.

Борис Моисеев завершил свою музыкальную и актерскую деятельность в 2015 году.

Борис Моисеев пережил два обширных инсульта в 2010 году певец перенес первый инсульт, в 2020 году — второй. Он так и не сумел полностью восстановиться. Некоторое время назад в СМИ и социальных сетях появлялась информация, что артист прикован к постели, однако его представитель выступил с официальным опровержением подобных данных.

Также стало известно о ежемесячном доходе Моисеева: он получает пенсию в размере 85 тысяч рублей.