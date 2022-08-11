Эксперт не исключил засуху на территории России

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По данным британского издания Daily Mail, Европу ожидает самая сильная засуха за 500 лет. В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил аналогичный сценарий и на территории России.

Эксперт отметил, что засушливые условия можно будет наблюдать на востоке европейской территории России, на Урале и юге Сибири, а также южных сторонах Тюменской и Омской областей.

— Поволжье (включая нижнее Поволжье), восток Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей, Калмыкия и Дагестан также могут столкнуться с засушливыми условиями, — подчеркнул Шувалов.

Собеседник «ВМ» добавил, что температура здесь в настоящее время находится на отметке в 33-38 градусов (кроме среднего Поволжья) и сопровождается низким количеством осадков. Устойчивый высотный гребень (повышенное давление) и преобладание потоков антициклона (высотный и приземный) способствует возникновению засухи в этих регионах в ближайшее десятилетие, заключил эксперт.

До этого британское издание Daily Mail сообщило, что солее 60 процентов территории Европы находятся под угрозой засухи из-за высохшей реки Рейн.