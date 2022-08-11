Еще один дом по программе реновации построят в Царицыне

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Ереванская улица, 4к1 Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проект строительства жилого дома в Царицыне в рамках реализации программы реновации. Об этом в четверг, 11 августа, сообщила председатель ведомства Анна Яковлева.

Она уточнила, что многоэтажка появится по адресу Ереванская улица, дом 4. Новостройка будет включать пять секций разной этажности, где разместятся 253 квартиры с балконом и отделкой, соответствующей стандартам программы. Квартиры будут сдаваться с сантехникой, кухонной мойкой, плитой, осветительными приборами и выключателями, отметила Яковлева.

По ее словам, входные группы жилой части будут сквозными и иметь тамбур.

— В подъездах оборудуют помещения для консьержей, к тому же жильцам будут доступны удобные колясочные. На первом этаже нежилой части расположатся помещения общественного назначения, в будущем там смогут открыться различные магазины и другие полезные для местных жителей организации, — рассказала глава ведомства.

Она добавила, что наружная отделка будет включать облицовку кирпичом цоколя стен первого этажа, козырьков входов в жилую часть и стенок приямков. На внешних стенах со второго этажа и выше будут установлены навесные трехслойные панели, облицованные керамическим кирпичом.

На придомовой территории будут обустроены проезды, тротуары, зоны для пешеходов и открытые плоскостные автостоянки. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе появятся детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, а также зоны для отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 20 тысяч столичных семей воспользовались бесплатным сервисом помощи при переезде в новостройки по программе реновации с запуска его работы.