Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Грузовик перевернулся на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Грузовик перевернулся на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Стромынка, 20 Карта всех событий

На улице Стромынке в Москве перевернулся грузовик. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в четверг, 11 августа.

Инцидент произошел в районе дома № 20, перед пересечением с Русаковской набережной. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги затруднено и осуществляется только по одной полосе из трех, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В среду, 10 августа, в ДТП с грузовиком погибли пять человек в Ростовской области, в том числе двое детей.

Восточный административный округ (ВАО) Район Сокольники Москва ДТП грузовик
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте