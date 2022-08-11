Грузовик перевернулся на востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Стромынка, 20 Карта всех событий

На улице Стромынке в Москве перевернулся грузовик. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в четверг, 11 августа.

Инцидент произошел в районе дома № 20, перед пересечением с Русаковской набережной. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги затруднено и осуществляется только по одной полосе из трех, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В среду, 10 августа, в ДТП с грузовиком погибли пять человек в Ростовской области, в том числе двое детей.