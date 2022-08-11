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Собянин анонсировал открытие участка МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе

Анастасия Колоскова
Город
Собянин анонсировал открытие участка МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе с эстакадой основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе будет готов ко Дню города. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.

— Мы подходим к концу самой масштабной работы по строительству первой очереди скоростного диаметра — Северо-Восточной хорды. Крупнейший объект в истории Москвы. Остались буквально считанные километры — восемь, — рассказал глава города.

Он отметил, что эти километры включают два моста через Лихоборку и Яузу, а также эстакаду длиной почти 2,5 километра, которая станет крупнейшей в Европе.

— Я надеюсь, ко Дню города этот участок будет закончен, — подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что открытие этой дороги позволит завершить строительство участка МСД от Бусиновской развязки до Некрасовки. Он добавил, что после этого через весь город можно будет проехать за 40 минут.

Накануне глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что на южном участке МСД в районе улиц Севанской и Бехтерева строят четыре подземных пешеходных перехода.

Строительство Сергей Собянин Московский скоростной диаметр (МСД)
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