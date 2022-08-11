Пять человек осудили за наркоторговлю и участие в преступном сообществе

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Московский областной суд приговорил группу наркоторговцев к срокам от 15 до 16 с половиной лет колонии. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в четверг, 11 августа.

По ее словам, группа из пяти жителей Москвы и области в период с сентября 2018 года до марта 2019 года занималась производством наркотиков в специально оборудованном помещении в городе Серпухове, чтобы потом сбыть их. На момент задержания в декабре 2019 года у них обнаружили 189 килограммов незаконных веществ.

Задержанных обвинили по статьям: «Участие в преступном сообществе», «Создание и руководство преступным сообществом», «Незаконное производство и сбыт наркотического средства в особо крупном размере организованной группой» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере».

Организатора преступного сообщества осудили на 16 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Его соучастники получили от 15 с половиной до 16 лет.

4 августа к девяти годам колонии за контрабанду наркотических средств приговорили американскую спортсменку, бывшую баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер.