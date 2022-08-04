Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к 9 годам колонии

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Химкинский суд Московской области приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9 годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» в четверг, 4 августа.

— Суд приговорил Грайнер Бриттни Ивет к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 1 миллиона рублей, — цитирует агентство слова судьи Анны Сотниковой.

Суд признал ее виновной в незаконном перемещении наркотических средств через государственную границу Российской Федерации.

Обвинение требовало осудить американку на девять с половиной лет колонии.

Адвокат баскетболистки апеллировал к заслугам Грайнер перед российским баскетболом и просил если не оправдать ее, то хотя бы заменить реальный срок условным. По словам защитницы, запрещенное на территории РФ вещество бывшему игроку УГМК на родине употреблять было можно по медицинским показаниям.

В феврале 2022 года спортсменка прибыла в Москву из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево ее багаж осмотрели из-за подозрительной реакции полицейской собаки. В сумке у девушки обнаружили картриджи для вейпа, в которых, по данным следствия, находились наркотические вещества. Спортсменку арестовали 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков.

Обвиняемая признала свою вину 7 июля.

Бриттни Грайнер — профессиональная баскетболистка из США, член национальной баскетбольной ассоциации. Девушка два раза брала золото Олимпиады в составе сборной своей страны по баскетболу.