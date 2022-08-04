Химкинский суд признал американскую баскетболистку Грайнер виновной

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Химкинский суд Московской области признал баскетболистку из США Бриттни Грайнер виновной в деле о контрабанде наркотических средств. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» в четверг, 4 августа.

— Суд установил: Грайнер совершила незаконное перемещение наркотических средств через государственную границу Российской Федерации, — передает АГН «Москва» слова судьи Анны Сотниковой.

Приговор будет оглашен позднее.

Спортсменка признала свою ошибку и отметила, что не хотела нарушать российских законов. По словам Грайнер, она положила гашишное масло в сумку, когда в спешке собиралась, и не хотела ввозить наркотики контрабандой.

Адвокат баскетболистки апеллировал к заслугам Грайнер перед российским баскетболом и просил, если не оправдать ее, то хотя бы заменить реальный срок условным. По словам защитницы, запрещенное на территории РФ вещество бывшему игроку УГМК на родине употреблять было можно по медицинским показаниям.

В начале заседания обвинение требовало осудить американку на девять с половиной лет колонии.

В феврале 2022 года спортсменка прибыла в Москву из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево ее багаж осмотрели из-за подозрительной реакции полицейской собаки. В сумке у девушки обнаружили картриджи для вейпа, в которых, по данным следствия, находились наркотические вещества. Спортсменку арестовали 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков.

Обвиняемая признала свою вину 7 июля.

Бриттни Грайнер — профессиональная баскетболистка из США, член национальной баскетбольной ассоциации. Девушка два раза брала золото Олимпиады в составе сборной своей страны по баскетболу.