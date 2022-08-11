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Движение затруднено на востоке Москвы из-за ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение затруднено на востоке Москвы из-за ДТП
Пробка / Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, улица Стромынка, 20 Карта всех событий

Движение по улице Стромынке в районе дом № 20 производится по двум полосам из трех. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в среду, 11 августа.

— Оперативные службы делают все возможное, чтобы восстановить движение в полном объеме, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В четверг, 11 августа, недалеко от пересечения Стромынки и Русаковской набережной перевернулся грузовик. На месте работают оперативные службы, движение на участке затруднено.

В среду, 10 августа, в ДТП с грузовиком погибли пять человек в Ростовской области, в том числе двое детей.

Восточный административный округ (ВАО) Район Сокольники Москва ДТП грузовик
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