Движение затруднено на востоке Москвы из-за ДТП

Пробка / Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, улица Стромынка, 20 Карта всех событий

Движение по улице Стромынке в районе дом № 20 производится по двум полосам из трех. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в среду, 11 августа.

— Оперативные службы делают все возможное, чтобы восстановить движение в полном объеме, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В четверг, 11 августа, недалеко от пересечения Стромынки и Русаковской набережной перевернулся грузовик. На месте работают оперативные службы, движение на участке затруднено.

В среду, 10 августа, в ДТП с грузовиком погибли пять человек в Ростовской области, в том числе двое детей.