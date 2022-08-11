Движение затруднено на востоке Москвы из-за ДТП
Движение по улице Стромынке в районе дом № 20 производится по двум полосам из трех. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в среду, 11 августа.
— Оперативные службы делают все возможное, чтобы восстановить движение в полном объеме, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В четверг, 11 августа, недалеко от пересечения Стромынки и Русаковской набережной перевернулся грузовик. На месте работают оперативные службы, движение на участке затруднено.
В среду, 10 августа, в ДТП с грузовиком погибли пять человек в Ростовской области, в том числе двое детей.