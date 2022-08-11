Эксперт усомнился в необходимости закона о рейтингах водителей такси

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Председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов объяснил, что в закреплении рейтингов водителей такси на законодательном уровне нет необходимости.

Он пояснил, что многие онлайн-агрегаторы такси уже давно публикуют рейтинги пассажиров и водителей. Также существуют различные системы оценки в конце поездки.

— В важности и необходимости такого законодательного решения на уровне Госдумы я сомневаюсь, потому что разные компании уже ведут рейтинги. Так, уже есть черные списки водителей, которые не выполняют свои обязательства, — пояснил Амосов в комментарии «Радио 1».

Он также добавил, что существующие рейтинги оказывают определенное влияние на качество поездок. Ранее стало известно, что в Госдуме разработали поправки в законопроект «Об организации перевозок пассажиров легковым такси», предполагающие обязанность автопарков и сервисов онлайн-заказов такси составлять открытые рейтинги водителей, передает «360».

В начале июля законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» прошел первое чтение в Госдуме. Среди основных положений проекта — исключить возможность агрегаторов передавать заказы нелегальным перевозчикам.