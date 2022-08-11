Мастер-класс архитектурной фотографии пройдет в Лужниках 16 августа

Фото: Пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы

Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

В рамках выставки «Москва.Реальное» 16 августа во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках состоится выездной мастер-класс архитектурной фотографии.

Фотовыставка посвящена тому, как изменился облик Москвы за последние 10 лет. Всего в экспозиции представлены 33 современных проекта в объективе лучших фотографов жанра.

Во время выездного мастер-класса все желающие смогут познакомиться с основными правилами архитектурной фотографии и узнать о том, как одним кадром передать настроение целого мегаполиса. Мероприятие проведет участник выставки, рейтинговый фотограф и лауреат международных премий Рустам Шагиморданов.

Участие в мастер-классе бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Организаторы рекомендуют взять с собой фотоаппарат или телефон с видеокамерой.

Отмечается, что место проведения мастер-класса — дворец спорта Винер-Усмановой в Лужниках — было выбрано неслучайно. Здание возвели в 2019 году, над его созданием трудились сразу 10 архитекторов, среди которых был главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Комплекс внешне походит на брошенную ввысь гимнастическую ленту. Такой облик здание приобрело благодаря сложной конструкции «пятого фасада» — крыши.

Создателем этой формы является советский инженер Владимир Шухов, автор одного из символов Москвы — радиобашни на Шаболовке. Уточняется, что создать такой технически сложный проект городу удалось всего за два года.

До этого стало известно, что в рамках фестиваля «Открытый город — 2022» Институт Генплана Москвы в коллаборации с центром современного искусства «Винзавод» станет организатором воркшопа «Москва вокзальная».

Уточняется, что среди кураторов воркшопа — руководитель АПО территориального развития Института Генплана Александр Котенков, сооснователь биеннале «Артмоссфера», арт-директор «Винзавода» Сабина Чагина, а также заместитель начальника мастерской регионального развития Института Генплана Вероника Сычева.