Наркопритон ликвидировали на западе Москвы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лукинская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в четверг, 11 августа.

По ее словам, 33-летняя москвичка предоставляла свою квартиру в жилом доме на Лукинской улице в Ново-Переделкине для употребления запрещенных веществ местным наркозависимым. В качестве вознаграждения подозреваемая получала от посетителей часть средств и веществ.

Полицейские вышли на след злоумышленницы после задержания нескольких наркоманов в состоянии опьянения. В результате допроса они во всем признались и рассказали о местном притоне. Задержанные отделались протоколами об административных правонарушениях по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Вскоре гражданку задержали в собственной квартире. Помимо нее в жилище находились еще два человека, предположительно, пришедшие с целью употребления наркотиков. В ходе обыска в помещении были обнаружены приспособления для употребления запрещенных веществ со следами нагара и шприц.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

В четверг, 11 августа, пять человек осудили за наркоторговлю и участие в преступном сообществе.