Практическое задание для школьников по теме «Эффективная медиаречь»

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Практическое задание от Лидии Малыгиной

Практическое задание для школьников по материалам лекции Лидии Малыгиной - доктора филологических наук, профессора Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущего научного сотрудника лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации «Эффективная медиаречь».

Найдите в сети Интернет и проанализируйте не менее трех сообщений, которые могут быть квалифицированы как элементы деструктивных информационных потоков, осуществления манипулятивного воздействия на аудиторию. Обоснуйте, в чем деструктивная природа сообщения и какие вербальные и невербальные средства манипуляции использует автор.

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