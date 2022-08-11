Ученые выяснили, что прогулка после еды снижает уровень сахара в крови

Фото: Unsplash

Ученые установили, что прогулки по 10 минут в день могут помочь улучшить сердечно-сосудистую систему и общую физическую форму человека.

При этом специалисты из Университета Лимерика считают, что самой оптимальной для поддержания здоровья является 15-минутная прогулка в быстром темпе. Особенно полезной такая форма активности будет для людей с диагностированным диабетом второго типа.

Также полезными являются прогулки после еды — они помогают снизить уровень сахара в крови. Эксперты уточняют, что лучше всего гулять спустя час после приема пищи: в это время уровень сахара в организме достигает пиковых значений, передает «МедикФорум».

До этого врач-эндокринолог Татьяна Рутковская рассказала, какие продукты могут спровоцировать повышение сахара выше нормы. В лидерах рейтинга продуктов, которые повышают глюкозу в крови, стоят различные сладкие напитки — газировки, соки, безалкогольные коктейли с добавлением сиропа. Стоит выбирать варианты без сахара, либо в минеральную газировку можно добавлять лимон, мяту, огурец для вкуса.