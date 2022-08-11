Меры пожарной безопасности усилят в Подмосковье из-за жары

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На период с 11 по 21 августа Комитет лесного хозяйства Подмосковья усиливает меры пожарной безопасности в лесах региона.

— В наших лесах установится третий или четвертый класс пожарной опасности из пяти существующих. Крайне важно именно в этот период обеспечить недопущение возгораний, — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

В связи с теплой и сухой погодой в области установят высокий класс пожарной опасности. Уточняется, что в этот период на территории региона ожидается солнечная теплая погода без осадков. Специалисты в эти дни будут чаще проводить патрулирование территорий, передает «360».

Ранее в Зауралье был введен запрет на посещение лесов из-за ухудшающейся пожароопасной ситуации. Виной тому — установившаяся в регионе сухая и жаркая погода. Запрет действует до 15 августа, передает Nation News.

В начале июля на территории Московской области специалистами ликвидировано уже восемь пожаров на общей площади 0,5 гектара. Комлесхоз области держит ситуацию на особом контроле.