Новое общественное пространство появится в Таганском районе Москвы

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Новорогожская улица Карта всех событий

Специалисты завершают благоустройство квартала площадью 24 гектара в восточной части Таганского района. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Территория располагается между улицами Новорогожская и Нижегородская. Там расположены три школы, два детских сада, корпоративный университет РЖД и многое другое.

Каждый день через эту территорию проходят около 18 тысяч человек. В рамках работ по программе «Мой район» специалисты сделали зонирование территории, расширили тропинки и обустроили основания детских и спортивных площадок.

Рабочие также начали устанавливать игровые и спортивные элементы. В общей сложности в квартале организуют восемь площадок для детей.

При этом для москвичей старшего возраста здесь появятся места для тихого отдыха с комфортными скамейками и специальными тренажерами. Кроме того, на территории планируют высадить свыше 700 деревьев и разбить 1,5 тысячи квадратных метров цветников. Благоустройство должно завершиться в сентябре 2022 года.

Современный парк с удобными прогулочными маршрутами и зонами отдыха появился в рамках благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро «Давыдково» в ЗАО.