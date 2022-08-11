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Москвичей пригласили полюбоваться спиреей Дугласа в Бирюлевском дендропарке

Полина Долганова
Город
Москвичей пригласили полюбоваться спиреей Дугласа в Бирюлевском дендропарке
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Бирюлёвский дендропарк Карта всех событий

Москвичи могут отправиться в Бирюлевский дендропарк в ЮАО, чтобы насладиться цветением медоносной спиреи Дугласа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в четверг, 11 августа.

— Мелкие многочисленные цветы насыщенного темно-розового оттенка образуют метелки до 15 сантиметров в длину. Соцветия пирамидальной формы украшают верхушку стебля, — говорится в сообщении.

Уточняется, что растение будет радовать москвичей своей красотой в течение августа. Спирея Дугласа является зимостойким и неприхотливым кустарником, который любит расти в небольшой полутени.

Высота и обхват куста могут достигать от полутора до двух метров. Спирея может цвести в течение 45 дней, передает Telegram-канал комплекса.

С 18 по 20 августа в Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород» пройдет ежегодная выставка гладиолусов. На выставке представят цветы самой разной палитры: белые, черные, зеленые, голубые, каштановые, коричневые. У посетителей будет возможность увидеть гладиолусы с переливами, каймой, ярким контрастным пятном и многоцветные.

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