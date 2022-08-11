Дачникам дали полезные советы по выращиванию гортензий

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Гортензия — эффектный и роскошный кустарник, цветущий с середины лета до поздней осени. Агроном ГБУ «Озеленение» Юлия Стражникова рассказала, как правильно сажать, ухаживать и готовить растение к зимовке.

Прежде всего, уточнила она, высаживать гортензию необходимо вдали от больших деревьев. Участок высадки не должен находиться весь день на солнце, а почва должна быть в меру увлажнена.

Если в месте посадки земля не идеальна, агроном рекомендует добавить в нее песок, перегной и дополнительное удобрение для лучшего укоренения и здорового роста. Однако, как уточняется, не следует добавлять в почву золу или известь.

После посадки землю вокруг саженца надо замульчировать, чтобы защитить кустарник от обезвоживания. При нехватке питательных элементов гортензия сможет порадовать только мелкими соцветиями.

Поэтому ранней весной и во время цветения ее следует подкормить специальными препаратами для гортензий. Поливать кустарник следует умеренно, ориентируясь на погоду.

Гортензия очень устойчива к разнообразным заболеваниям, но на ней, как и на других растениях, может появляться мучнистая роса. Бороться с ней можно с помощью бордоской жидкости.

Для устранения тли и другого рода вредителей Стражникова советует использовать специализированные препараты: их можно купить в садовом магазине. Чтобы кустарник не был неопрятным, его следует обрезать.

Так, у древовидной гортензии удаляют все слабые и искривленные побеги, а молодые приросты сильно укорачивают, оставляя всего несколько почек. У метельчатой следует удалить побеги, растущие внутрь, а молодые приросты подрезают на одну–три почки.

С наступлением зимы корни гортензии можно просто защитить с помощью мульчи, так как кустарник хорошо переносит холод. Однако тщательного утепления требует крупнолистная гортензия, заключила Стражникова.

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