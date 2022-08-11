Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на ближайшие выходные

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные.

По словам специалиста, погода будет великолепной. В субботу столбики термометров поднимутся до отметки в 25-30 градусов. В воскресенье погода также будет солнечной и теплой — 24-29 градусов. В ночное время будет сохраняться около 15 градусов тепла.

Специалист уточнил, что температура для этого времени года как минимум на семь градусов выше положенной климатической нормы в августе, сообщает RT.

По его словам, начало следующей недели будет солнечным, дальше ожидается фронт с грозовыми дождями.

Солнечная и теплая погода сохраняется и в Санкт-Петербурге. Город на Неве остается под влиянием антициклона, который медленно смещается к юго-востоку и сохраняет тепло в Северной столице, передает Nation News.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что на этой неделе, 8–12 августа, в столице ожидается прохладная погода с температурой воздуха 22–24 градуса тепла. В первые дни текущей пятидневки в городе ожидаются дожди.