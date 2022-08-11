Синоптик объяснил, почему в Москве держится умеренная погода на фоне жары в Европе

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Умеренная погода в столице относительно аномальной жары в Европе связана с перемещением в Москву холодных воздушных масс с севера, а в Европу воздушные потоки идут с юга. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, обширный антициклон протянулся от центра Атлантики до западных границ России. Он подчеркнул, что существуют как теплая, так и холодная части антициклона.

— Если представить себе антициклон как некий шар, то движение воздуха в антициклоне движется по часовой стрелке. Это значит, что на восточной периферии антициклона воздушные массы перемещаются с севера, северо-запада, а на западной периферии — с юга. Когда два фактора входят в резонанс — мощная энергия солнца и перенос теплых воздушных масс с юга — тогда устанавливается очень жаркая погода. Именно поэтому такая ситуация наблюдается сейчас в Испании, во Франции и на западе Германии, — объяснил синоптик.

Вильфанд уточнил, что в этих регионах температура воздуха выше плюс 30 градусов, передает РИА Новости.

Он отметил, что в Москву воздушные массы перемещаются с севера, они сформировались в полярных регионах. Поэтому в столице сейчас 21-24 градуса тепла.

8 августа Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется летняя погода. По его словам, тепло начнет возвращаться уже в конце недели.