Опасное явление погоды: Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильной жаре в выходные

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В эти выходные, 13–14 августа, в Москве и Московской области ожидается теплая погода, которая превысит климатическую норму на 5 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Уже в пятницу ожидается хорошая погода, 26–28 градусов, — прокомментировал синоптик.

Вильфанд объяснил, что с пятницы Москва окажется в теплой части циклона, поэтому температура повысится. По его словам, солнечная энергия начнет превалировать над передвижением прохладных воздушных масс, поэтому ожидается ясная погода без осадков.

— В выходные перемещение воздуха изменит свое направление: он будет перемещаться с востока и юго-востока, что способствует потеплению. В субботу ожидается 28–30 градусов по Цельсию, а в воскресенье — 29–31 градус, что выше климатической нормы на 5 градусов, — подчеркнул специалист.

Также он добавил, что для москвичей, которые останутся в городе, погодные условия будут тяжелыми, потому что 30-градусная жара и выше переносится жителями мегаполиса с трудом. Будут вынесены предупреждения об опасном явлении погоды — сильной жаре.

Вильфанд также отметил, что повышаться будет и температура воды, что продлит время купального сезона.

— Температура воды составит 21 градус. Такие условия сохранятся и на следующей неделе, и даже прогнозируется повышение температуры воды, в сравнении с выходными на этой неделе, — заключил синоптик.

Ночная температура в выходные, по словам собеседника «ВМ», значительно повысится и составит 15–16 градусов по Цельсию. Атмосферное давление будет незначительно превышать норму (примерно на 5–8 миллиметров ртутного столба).

Также специалист рассказал об усилениях мер пожарной безопасности в лесах Подмосковья на период с 11 по 21 августа в связи с теплой и засушливой погодой.