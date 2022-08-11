Иммунолог Крючков спрогнозировал масштабный рост числа больных COVID-19 с конца сентября

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Ситуация с коронавирусом в России не самая благоприятная, на фоне массы противоэпидемических факторов в стране фактически происходит новая вспышка заболевания. Об этом в четверг, 11 августа, «Вечерней Москве» заявил иммунолог Николай Крючков.

— Глобальная проблема (и не только в России) в том, что эту историю отдали на откуп самой природе. Думаю, в августе в пике будет до 50 тысяч выявленных случаев — четверть от зимней волны. Но у нас очень много недовыявлений, и даже симптоматические случаи фиксируются без ПЦР-тестов, — заявил он.

По словам собеседника «ВМ», после всплеска начнется длинное плато с небольшим снижением. Со второй половины сентября можно будет наблюдать масштабное движение вверх, уточнил он.

Крючков подчеркнул, что предстоит ждать не менее 100 тысяч случаев COVID-19 уже зимой. Такие тенденции могут сохраниться довольно надолго, заключил врач.

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Ученый-генетик из США Дмитрий Прусс сообщил об обнаружении в РФ нового штамма коронавируса, представляющего собой гибрид вариантов «омикрон» и «дельта». По его словам, это большая редкость, так как штамм «дельта» почти исчез.

Он подчеркнул, что больше нигде в мире этот вид COVID-19 пока не выявлен, поэтому, вероятнее всего, его родина — Россия, а его распространенность пока невелика, по крайней мере, в Санкт-Петербурге, где проводил исследования Институт гриппа.