Бывший муж Бородиной приобрел квартиру в Москве за 150 миллионов рублей

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Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, предприниматель Курбан Омаров купил квартиру в Москве стоимостью около 150 миллионов рублей. Об этом заявил риелтор Роман Караваев.

— В центре Москвы квартиры, как правило, 20–70 квадратных метров, со слов Курбана, она не менее 150 квадратных метров. Даже если предположить, что он как владелец крупного застройщика сделал уникальный вариант, — это не умоляет впечатления от вида из окна, — рассказал он.

Караваев считает, что объект находится на окраине города или недалеко от МКАД. По его словам, в последнее время звезды все чаще занимаются пиаром через хвастовство недвижимостью, а этот случай — не исключение.

Вряд ли новая квартира предпринимателя может стоить больше 150 миллионов рублей, подчеркнул риелтор. Дизайнер Зульфия Даева указала на наличие в интерьере эксклюзивных и сделанных по эскизам дизайнера элементов.

Из этого можно сделать вывод, что для квартиры разрабатывался дизайн-проект. Средняя стоимость таких услуг в Москве составляет пять тысяч рублей за квадратный метр, сообщает Telegram-канал «Звездач».

До этого Бородина эмоционально отреагировала на высказывания бывшего мужа Курбана Омарова о ее личной жизни. Знаменитость назвала экс-супруга неблагодарным человеком и отметила, что подобным людям никогда не улыбается удача.