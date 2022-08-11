Диетолог назвала провоцирующие развитие рака продукты

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Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, какие продукты могут спровоцировать развитие рака.

По словам специалиста, онкология может развиться из-за избыточного потребления продуктов с высоким содержанием сахара. Врач добавила, что для профилактики рака человеку также необходимо исключить из рациона пищу из переработанного мяса.

Так, рекомендуется отказаться от сосисок, сарделек и колбасы. Филиппова подытожила, что заменить вышеупомянутые продукты можно на курицу, говядину и рыбу, передает Пятый канал.

Профессора Ду Хуайдун и Чэнь Чжэнмин из Оксфордского университета в коллаборации с Китайской академией медицинских наук и Институтом общественного здравоохранения Пекинского университета проанализировали эпидемиологические данные около 510 тысяч взрослых граждан КНР.

Ученые выявили, что у людей, постоянно употребляющих молочные продукты, имеется более высокий риск развития рака молочной железы и печени по сравнению с теми, чей рацион не содержит молока. Если каждый день пить более 50 миллилитров молока, то шанс появления рака печени увеличивается на 12 процентов.