Ученые установили, что употребление молока повышает риск развития рака

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Профессора Ду Хуайдун и Чэнь Чжэнмин из Оксфордского университета в коллаборации с Китайской Академией медицинских наук и Институтом общественного здравоохранения Пекинского университета проанализировали эпидемиологические данные около 510 тысяч взрослых граждан КНР.

Ученые выявили, что люди, которые постоянно употребляют молочные продукты, имеют более высокий риск развития рака молочной железы и печени по сравнению с теми, чей рацион не содержит молока.

Если каждый день пить более 50 миллилитров молока, то шанс появления рака печени увеличивается на 12 процентов, рака молочной железы — на 17 процентов, а общий риск появления онкологии возрастает на 7 процентов, установили специалисты.

Также в недавнем исследовании в США участвовали 28 737 мужчин без онкологических заболеваний в анамнезе, наблюдение за которыми продолжалось около 7,8 года. Специалисты оценили специфическую взаимосвязь между потреблением молочных продуктов и кальция и риском развития рака предстательной железы. В результате было выявлено, что мужчины, которые потребляли больше молочных продуктов и кальция, имели более высокий шанс развития данной болезни, сообщается на портале Weixin.

Рак желудка занимает второе место по частоте обнаружения у пациентов. Эксперты британской Национальной службы здравоохранения назвали два признака заболевания, о которых чаще всего рассказывают люди, столкнувшиеся с недугом.