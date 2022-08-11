WP: Россия взяла под контроль на Украине месторождения на триллионы долларов

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Россия после начала специальной операции на Украине взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в 12,4 триллиона долларов. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает газета Washington Post.

Утверждается, что под контролем России находится 63 месторождения угля, 11 процентов запасов нефти, пятая часть природного газа, 42 процента металлов, а также треть месторождений редкоземельных элементов.

Последние включают в себя необходимый для производства аккумуляторов литий. Киев также лишился крупных месторождений урана, золота и известняка.

Кроме того, существуют риски потери Украиной доступа к двум третьим запасов энергоресурсов и минералов. Директор украинского аналитического центра экономики Станислав Зинченко заявил о риске превращения страны в неспособное поддерживать собственный промышленный сектор государство, передает РИА Новости.

До этого Киевская школа экономики опубликовала аналитический отчет, в котором оценила ущерб от специальной военной операции России на территории страны и подсчитала желаемую сумму на восстановление. Эксперты оценили экономические потери Украины в 108 миллиардов долларов. Однако необходимой на восстановление страны суммой они назвали 750 миллиардов долларов.

Члены Палаты представителей США Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин резко раскритиковали политику поставок вооружений на Украину. Так политики отреагировали на недавнее журналистское расследование CBS о первых результатах поддержки Украины со стороны Запада.