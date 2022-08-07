В Конгрессе США назвали мошенничеством поставки оружия Украине

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Члены палаты представителей США Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин резко раскритиковали политику поставок вооружений на Украину.

— Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество, — заявила Боберт.

Так политики отреагировали на недавнее журналистское расследование CBS о первых результатах поддержки Украины со стороны Запада. Тогда журналисты заявили, что миллиарды долларов военной помощи, которую США направляют в страну, просто не доходят до получателей.

Грин же заметила, что Вашингтон никогда не беспокоила судьба Киева. Она подчеркнула, что с самого начала голосовала против поставок помощи, так как речь не шла о защите или поддержке украинского народа, передает РИА Новости.

Бывший советник главы американского министерства обороны, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что выделенные Вашингтоном деньги на помощь Украине в реальности возвращаются в США, не попав к адресату. По его словам, эти средства идут на изготовление вооружения и техники для замены той, что была отправлена на Украину.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден выделит еще один пакет военной помощи Украине. Уточняется, что американский лидер поможет Киеву оборонной продукцией и услугами военного обучения и подготовки за счет ресурсов Пентагона на сумму до 175 миллионов долларов.