Байден выделит Украине военную помощь на 175 миллионов долларов

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Президент США Джо Байден выделит еще один пакет военной помощи Украине. Об этом сообщили в Белом доме в пятницу, 22 июля.

Отмечается, что американский лидер поможет Киеву оборонной продукцией и услугами военного обучения и подготовки за счет ресурсов Пентагона на сумму до 175 миллионов долларов, пишет РИА Новости.

До этого директор Института Маккейна и бывший заместитель министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас заявил, что поддержка США и Европы ослабнет, если Киев не продемонстрирует какой-либо успех на поле боя.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что в бундесвере осталось лишь немного вооружений, которые можно было бы передать Украине как военную помощь. Она также отметила, что с текущей ситуацией касательно возможностей Германии ознакомлен ее украинский коллега Алексей Резников.

В Пентагоне недавно заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.